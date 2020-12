Österreichs prominenteste Skandalfälle des Jahres

Wirecard: 1,9 Milliarden Euro, die es wohl niemals gab

Es war das erste Mal in der Geschichte, dass ein DAX-Unternehmen in die Pleite schlitterte. Im Juni musste Wirecard eingestehen, dass dem Konzern 1,9 Milliarden Euro fehlen, die eigentlich in Banken auf den Philippinen geparkt sein sollten. Doch dort hat es die Gelder nie gegeben.

Vieles deutet darauf hin, dass die Verantwortlichen mit internationalen Geheimdiensten zusammengearbeitet haben.

So traf der Wirecard-Manager Jan Marsalek, ein Österreicher, am Tag vor seiner Flucht ausgerechnet einen ehemaligen hochrangigen Agenten des Verfassungsschutzes in Wien. Der BVT-Mann spielt in mehreren Causen eine Rolle.

Von Jan Marsalek fehlt jedenfalls bis heute jede Spur. Alles deutet aber darauf hin, dass er in Russland untergetaucht ist. KURIER-Recherchen ergaben, dass er von Bad Vöslau mit einem Privatflugzeug dorthin geflogen ist. Danach verliert sich seine Spur. Auch sonst ist die Aufarbeitung des gesamten Skandals erst im Gange.

Im Oktober wurde im Deutschen Bundestag ein U-Ausschuss eingerichtet. Dort tauchten auch Verdachtsmomente auf, wonach Marsalek möglicherweise für Russland eine Söldner-Armee in Libyen aufstellen hätte sollen. Wirecard war jedenfalls ein internationaler Zahlungsdienstleister, der für 280.000 Unternehmen die unbare Bezahlung abgewickelt hat. Auch gemeinsam mit dem Innenministerium in Wien wurde an einem Bezahlungssystem für Asylwerber gearbeitet.

Am Ende beschäftigte des Unternehmens mehr als 5.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen, dessen Wurzeln in Bezahlungssystemen für die Porno-Branche lagen, war so schnell verschwunden wie es aufgetaucht war.

Fest steht, dass es zahlreiche Warnungen gab und dass Kontrollmechanismen versagten. Ermittelt wird derzeit wegen Vorwürfen des bandenmäßigen Betruges und Marktmanipulation.

Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, auch ein Österreicher, sitzt deswegen in Deutschland in U-Haft. Er bestreitet alle Vorwürfe.