Wirecard-Skandal im deutschen Schwarzbuch Börse im Fokus

Virtuelle Hauptversammlungen und Wirecard: In ihrem am Freitag veröffentlichten "Schwarzbuch Börse" stellt die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) vor allem diese beiden Themen in den Fokus. Bei der "Mutter aller Bilanzskandale", wie die Sdk den Wirecard-Zusammenbruch nennt, habe es schon vor langer Zeit Hinweise auf fragwürdige Aktionen gegeben.

Kritische Fragen

"Dass Wirecard dubiose Geschäfte macht, war spätestens seit 2008 klar", betonte SdK Vorstandschef Daniel Bauer. Schon damals hat die SdK nach eigener Darstellung kritische Fragen zum Unternehmen gestellt. Auch die Finanzkennzahlen seien nicht nachvollziehbar gewesen. Der ganze Skandal sei die "Geschichte eines kollektiven Versagens" - von Institutionen aber auch der ganzen Gesellschaft.