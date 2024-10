Tupperware Österreich vor dem Aus? Insolvenzverfahren beantragt

„Du möchtest mehr über die Produkte von Tupperware® erfahren, ganz neue Produkte kennenlernen und von exklusiven Angeboten sowie tollen Geschenken profitieren? Dann ist es Zeit für eine Tupperparty®. Unsere Experten in Sachen Tupperware® zeigen dir und deinen Freunden live bei dir Hause oder auch virtuell eure Lieblingsprodukte, unsere Klassiker und alle Neuheiten. Neugierig geworden? Mache jetzt einen einen Termin aus!“, heißt es auf der Firmenhomepage.

Mit dem Tupper-Partys könnte es nun vorbei sein. Denn die Tupperware Österreich GmbH mit Sitz in der Erlaar Straße in 1230 Wien hat laut Creditreform ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien beantragt. Es sind 16 Mitarbeiter betroffen. Die Löhne und Gehälter wurden bis einschließlich September bezahlt.

"Das Unternehmen wurde 1964 gegründet, Alleingesellschafterin ist die Tupperware Nederland B.V. Tupperware beschäftigt sich mit dem Direktvertrieb von Haushalts- und Küchenwaren", so Gerhard Weinhofer von Creditreform.