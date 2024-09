Bittere Pleite einer bekannten Auto-Vergleichsplattform

„Das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, weil sich die Marktbedingungen am Automarkt geändert haben“, sagt Geschäftsführer Stephan Mladek zum KURIER. Das Unternehmen hat beim Handelsgericht „angeregt, es konkursrechtlich zu schließen“.

Der Hintergrund

Autogott.at ging 2012 in Betrieb. „Die Webseite ermöglichte es dem User, seinen Neuwagen individuell zu konfigurieren und zum besten Preis zu finden. Autohändler aller Marken konnten Rabatte für bestellbare Neuwagen hinterlegen. Der beste Preis pro Bundesland wurde dem User angezeigt und dieser konnte mit dem Händler in Kontakt treten. Autogott erhielt von den Händlern eine Provision für jedes verkaufte Fahrzeug“, heißt es im Konkursantrag. Im Jahr 2013 ist die Standard Medien AG bei Autogott eingestiegen. Das ermöglichte eine Steigerung der Bekanntheit via standard.at.

Das Geschäftsmodell wurde daraufhin erweitert. „Es war nun auch möglich, Werbung auf der Plattform zu buchen und die Händler erhielten Zugang zum Backend der Plattform, um sofort verfügbare Neuwagen und Tageszulassungen anzubieten“, heißt es weiter. „Zu dieser Zeit gab es am Automarkt massive Überkapazitäten. Das führte dazu, dass Neufahrzeuge mit hohen Rabatten an Händler bzw. Kunden verkauft wurden. Trotz mehrfacher Anpassung des Geschäftsmodells konnten keine Gewinne erwirtschaftet werden.“ Die Gesellschaften sollen indes mehrfach Einlagen geleistet und Darlehen gewährt haben.