Bittere Pleite einer Fahrschule

„Die schuldnerische Gesellschaft hatte im Verbund der Teuerung und dem insgesamt schwierigeren wirtschaftlichen Umfeld mit einem Rückgang des Interesses an Fahrschulausbildungen zu kämpfen. Insbesondere wurden auch weniger Fahrschulklassen seitens der Fahrschüler absolviert. Dieser Nachfragerückgang scheint nach den nun vorliegenden Anmeldungen zwar überwunden, jedoch sind die finanziellen Auswirkungen des Umsatzrückganges durchgeschlagen. Auch ein Preisdruck ist gegeben. Darüber hinaus ist auch bemerkbar, dass ein Anteil von Jugendlichen gar keine Führerscheinausbildung mehr absolviert“, so der KSV1870. „Zudem konnte auch aufgrund des Preisdrucks die steigende Inflation nur langsam verzögert und nicht im vollen Ausmaß an die Fahrschüler weitergegeben werden, während die Ausgaben insbesondere Gehälter der steigenden Inflation angepasst werden mussten. All diese Umstände führten letztlich zur Zahlungsunfähigkeit.“

Die Rede ist von der Fahrschule Lubensky-Gesellschaft m.b.H. mit Sitz in Admont und Standorten in Leoben und Liezen. Sie hat laut KSV1870 ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Neun Dienstnehmer sind betroffen.