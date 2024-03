Millionenpleite eines bekannten Autozulieferers

Die Rede ist von der Rupert Fertinger GmbH (FN 143319p) mit Sitz in Wolkersdorf im Weinviertel. Sie hat laut AKV und Creditreform am Landesgericht Korneuburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt . Im Unternehmen sind derzeit 82 Dienstnehmer beschäftigt.

„Wir fertigen Komponenten und Unter-Baugruppen aus Metall für das Temperaturmanagement und für strom- bzw. datenführende Kabelverbindungen in Fahrzeugen. Als Fertigungsunternehmen für Automotive Components ist Fertinger Ihr lösungsorientierter Engineering Partner“, heißt es auf der Firmenhomepage. „Mehr als 20 global tätige TIER 1 und OEMS im Bereich des Thermo- und Elektromanagements vertrauen auf unsere hochwertigen Komponenten für die Automobilindustrie. Eine zuverlässige und schnelle Projektabwicklung mit höchsten Qualitätsanforderungen steht bei Fertinger an erster Stelle.“

Der Hintergrund

„Das vorige Insolvenzverfahren endete mit dem Abschluss eines Sanierungsplanes. Zu den Insolvenzursachen führt die Antragstellerin aus, dass die Auswirkung der CONVID-19 Pandemie zwar durch staatliche Unterstützungsleistungen abgefedert werden konnten, jedoch das Abgleiten in die nunmehrige neuerliche Insolvenz auf die gestiegenen Energiekosten in Folge des Ukrainekriegs zurückgeführt werden“, heißt es weiter. „Als Industriebtreib verzeichnet das Unternehmen einen hohen Energiebedarf. Steigende Zinssätze und die hohe Inflation führten ebenfalls zu weiteren Kostensteigerungen. Bisherige Finanzierungsversuche sind gescheitert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Wolkersdorf im Weinviertel, wo sich eine Produktionshalle befindet. Eine weitere Produktionsstätte befindet sich in Neusiedl an der Zaya.“