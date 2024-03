Bittere Millionenpleite eines bekannten Restaurants am Neusiedler See

Die Rede ist von der Gruze, Mayer & Co. Immobilien GmbH & Co KG mit Sitz in Wien. Über ihr Vermögen wurde laut AKV beim Landesgericht Eisenstadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Es handelt sich dabei um die Betreibergesellschaft des bekannten Restaurants „Mole West“ am Neusiedlersee. Es handelt sich dabei um die Betreibergesellschaft des bekannten Restaurants „Mole West“ am Neusiedlersee.

"Das erst 2021 gründete Unternehmen hat den Betrieb des Gastronomielokals übernommen und führt das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz auf die wirtschaftlichen Folgen der COVID-19 Pandemie zurück, da diese keinen Anspruch auf staatliche Unterstützungsleistungen geltend machen konnten. Weitere Faktoren sind die schlechten Umsatzzahlen der Sommersaison 2022 in Folge des Wassermangels im Neusiedlersees und die allgemeinen Preissteigerungen (Waren-, Personal- und Energiekosten). Direkt im Unternehmen sind keine Dienstnehmer beschäftigt, da diese von dritter Seite zur Verfügung gestellt werden", heißt es weiter. "Gemäß den vorgelegten Unterlagen sind von diesem Insolvenzverfahren derzeit 71 Gläubiger mit Gesamtforderungen in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro betroffen.