Bittere Pleite eines bekannten Steak-Restaurants

„Entspannte Atmosphäre, Leidenschaft für Qualität und ein Hauch amerikanischer Traum - direkt im Herzen der St. Veiter Innenstadt“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „The1st Steakhouse ist einzigartig in Kärnten. Unsere Gäste erwartet eine gelungene Kombination aus gehobener amerikanischer Küche mit hochwertigen Steakspezialitäten vom Filet Steak bis zum Dry Aged Steak und Casual Food im cultigen Barbereich im US Diner Style.“

Die Rede ist von der The 1st Motschilnig Gastro GmbH mit Sitz in St. Veit an der Glan. Sie hat laut Creditreform ein Insolvenzverfahren beantragt. Zu Spitzenzeiten wurden 15 Mitarbeiter beschäftigt, derzeit nur noch sieben, davon sind zwei zur Kündigung vorgemerkt. Das Unternehmen betreibt das The 1st Steakhaus auf dem Oktoberplatz in St. Veit an der Glan und das The 1st Lakehouse am Hörzendorfer See sowie die Jausenstation „Zur Maultasch“ am Fuße der Burg Hochosterwitz in Launsdorf.