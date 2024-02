Millionenpleite eines Sanitär- und Installationsunternehmens

„Im Zuge des letzten Insolvenzverfahrens kam es zu einem Wechsel der Geschäftsführung und innerhalb der Gesellschaftersphäre. Letztere stellten erhebliche Finanzmittel zur Verfügung, um eine langfristige Fortführung des Unternehmens zu ermöglichen. Aufgrund einer massiven Verzögerung von zwei Großaufträgen sowie eingebrochenen Baukonjunktur ist dieses Vorhaben jedoch letztlich gescheitert“, so der AKV.

Die Rede ist von der WWLA, Wärme-, Wasser- und Lüftungsanlagen Gesellschaft m.b.H. (FN 128646k) mit Sitz in Zwölfaxing, Niederösterreich. Über ihr Vermögen wurde heute am Landesgericht Korneuburg auf Grund eines Eigenantrags ein Konkursverfahren eröffnet. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände Creditreform und AKV dem KURIER. „Es sind rund 175 Gläubiger und 54 Dienstnehmer (48 Dienstnehmer und 6 Lehrlinge) betroffen“, so Creditreform.