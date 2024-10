Millionenpleite eines Photovoltaik-Unternehmens

Die Rede ist von PES GmbH in Klagenfurt. Über Ihr Vermögen wurde laut AKV ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Von der Insolvenz sind 53 Gläubiger und 20 Dienstnehmer betroffen. PES steht für Power Energy Solutions.

„Die PES GmbH wurde eingebettet in den Unternehmensverbund einer international tätigen Firmengruppe 2018 gegründet. Wir können daher auf ein professionelles Netzwerk, zuverlässige Lieferanten sowie regionale Dienstleister österreichweit zurückgreifen“, heißt es auf der Firmen-Homepage weiter. „Als junges und flexibles Team haben wir uns auf die Entwicklung und Umsetzung von Gesamtkonzepten spezialisiert. Wir denken und planen ganzheitlich, um für unsere Kunden wirtschaftliche Synergien zu nutzen und ihnen Energielösungen zu bieten, die nicht nur nachhaltig, sondern auch einfach in der Anwendung sind. Sie produzieren, speichern und nutzen Ihre eigene Energie – wir kümmern uns um den Rest.“

Die Insolvenzursachen

„Im Jahr 2021 wurde die Tochtergesellschaft PBS GmbH gegründet, die für die zuvor beschriebenen Leistungen die Montagearbeiten auf einem hohen technischen Niveau ausführt. An dieser Gesellschaft ist die Schuldnerin zu 50 % beteiligt“, heißt es weiter. "Im Jahre 2022 wurde in Slowenien die PES – Power Energy Solutions d.o.o. gegründet, deren ausschließliches Ziel die Entwicklung von PV-Projekten in Slowenien ist. An der PES – Power Energy Solutions d.o.o. ist die Schuldnerin mit 90 % beteiligt.“

Die Mitarbeiteranzahl der Schuldnerin sei von Ende Dezember 2021 bis Ende 2023 auf nahezu 35 gestiegen.