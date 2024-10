Millionenpleite eines bekannten Gebäudes

„Als Grund für das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz führt die Insolvenzschuldnerin an, dass aus den Mieteinnahmen die Rückführung der Kreditmittel nicht finanziert werden kann. Auf Grund der Innovation des Gebäudes hat man sich grundsätzlich hohe Mieteinnahmen erwartet“, teilt der AKV mit. „Das Projekt des „Science Towers“ wurde gemeinsam mit der SFL technologies GmbH durchgeführt. Über das Vermögen der SFL technologies GmbH ist ein Konkursverfahren am Landesgericht Graz anhängig. Die Kosten und Kreditteilung der finanzierenden Bank sollten geteilt werden. Da nunmehr die Insolvenzschuldnerin zur Haftung herangezogen wurde und außergerichtliche Restrukturierungsversuche gescheitert sind, wurde der Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt.“

Über das Vermögen der Science Tower GmbH, Betreiberin des Towers in Graz, wurde am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet.