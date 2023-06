E-Control-Chef: "Der Wettbewerb ist zum Erliegen gekommen"

Glimpflich davongekommen sind laut E-Control und BWB hingegen die Bestandskunden: Die Beschaffungskosten der Energieunternehmen unterscheiden sich stark je nach Strategie und Kraftwerkspark. Die E-Control hat deswegen mit fiktiven Szenarien gerechnet. Demnach waren die Preise für Bestandskundenverträge weitgehend unter oder im Rahmen der Beschaffungskosten.

Die BWB setzt die Untersuchung fort und will mehr Daten, etwa zu den Beschaffungskosten, von den Energie-Unternehmen, die 80 Prozent des Strommarktes abdecken.

Kritik an der Politik

Einige der Probleme, auf die BWB und E-Control hinweisen, haben aber nichts mit der Energiekrise in Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu tun. Da wäre zunächst die hohe Marktkonzentration: In fünf von neun Bundesländern haben die landeseigenen Energieversorger beim Strom einen Marktanteil von mehr als 90 Prozent (siehe Grafik). An zweiter Stelle steht zumeist der Verbund (mehrheitlich in Bundeseigentum, Anm.).

