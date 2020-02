Coronavirus: Unternehmen rüsten sich für den Ernstfall

Bei der AUA hat man aus der Erfahrung mit SARS gelernt. Täglich werden im Unternehmen Meetings abgehalten, um die Lage zu prüfen. „Unser medizinischer Dienst, der aus mehreren Betriebsärzten besteht, checkt unter anderem die Publikationen der WHO, des European Centre for Disease Prevention and Control oder des Robert Koch Instituts in Deutschland“, so ein Sprecher.