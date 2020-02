Coronavirus erreicht Wien: 72-Jähriger erkrankt

In Wien gibt es den ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Ein 72-Jähriger ist erkrankt. Er liegt auf der Isolierstation der Rudolfstiftung in Wien-Landstraße.

Bekanntgegeben wurde der Fall von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ). Es dürfte sich bei dem Erkrankten um einen Österreicher handeln. Ob er sich bereits vorher in Behandlung befand oder erst wegen des Viursverdachts eingeliefert wurde, ist derzeit noch unklar. Nähere Infos sollen in einem Termin in den Mittagsstunden bekanntgegeben werden.

400 Tests in Österreich

Bis Donnerstagfrüh wurden in Österreich 445 Tests auf das neuartige Coronavirus durchgeführt. Der 72-Jährige in Wien ist der dritte bestätigte Fall. Die anderen zwei Erkrankten wurden am Dienstag in Tirol positiv getestet. Es handelt sich um ein italienisches Pärchen, dass in Innsbruck lebt.