Coronavirus: Drohen Geisterspiele in der Bundesliga?

Vier Österreicher sitzen derzeit im Hotel H10 Costa Adeje-Palace fest. Am Dienstag war noch von einem Paar aus Wien die Rede. Das Hotel mit 1000 Gästen war unter Quarantäne gestellt worden, nachdem bei einem Urlauber das Coronavirus nachgewiesen worden war. Inzwischen, berichten Medien, sei die Zahl der Infizierten bereits auf vier gestiegen.

Die Wiener, 86 und 79 Jahre alt, sowie ein Paar aus dem Raum in Linz in den Sechzigern würden sich in ihren Zimmern aufhalten und dürften diese nicht verlassen, berichtet der Sprecher des Außenministeriums Peter Guschelbauer. Essen und Trinken würde ihnen an die Zimmer gebracht. „Wir sind mit beiden Paaren in Kontakt, es geht ihnen soweit gut“, sagt er. Derzeit würden medizinische Tests stattfinden, wie lange die Urlauber in Quarantäne bleiben müssen, ist noch unklar. „Wir gehen davon aus, dass dies einige Tage dauern wird“, sagt Guschelbauer.