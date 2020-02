Coronavirus: Diese drei Spitäler werden im Notfall komplett geräumt

Doch auch die Freimachung der drei Häuser würde den KAV im Ernstfall vor beträchtliche Herausforderungen stellen. Eine zentrale Maßnahme dabei wäre, dass alle planbaren Operationen (keine Notfälle) verschoben werden, hieß es zuletzt im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ).

Als große Herausforderung orten Mediziner auch die Schaffung von genügend Beatmungsplätzen in den Wiener Spitälern. Angesichts der zu erwartenden Zahl an Fällen von viraler Lungenentzündung würde der Bedarf hoch sein. So ist etw zu Erwarten, dass der erste Wiener Coronavirus-Patient, ein 72-Jähriger der mittlerweile im KFJ behandelt wird - wegen seines schlechten Gesundheitszustandes demnächst bearbeitet werden muss.

Der medizinische Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbunds, Michael Binder, dementiert die Informationen nicht. "Das ist eine gute Idee", sagt er angesichts der Frage, ob es stimmt dass die Pavillons der Spitäler frei gemacht werden würden. "Wir haben aber viele gute Ideen."

Was für das Szenario spricht: Laut Binder sei bereits ein Pavillon des Otto-Wagner-Spitals frei gemacht worden. Dort seien seit der Nacht auf Donnerstag 60 Personen mit Verdacht auf Coronavirus für Tests hingebracht worden.