Siege am laufenden Band: Der ÖSV befindet sich im Hoch

40 Stockerlplätze auf Pisten und Schanzen, in der Loipe und im Eiskanal. Das ist die erfreuliche Bilanz der österreichischen Wintersportler in diesem noch jungen Olympiawinter.

Was zeichnet die zweifache Saisonsiegerin Julia Scheib aus ? Die 27-Jährige ist wieder einmal das beste Beispiel dafür, welche befreiende Wirkung so ein erster Weltcupsieg haben kann. Seit ihrem Premierenerfolg beim Saisonauftakt in Sölden fährt Julia Scheib völlig losgelöst, auch der Ausfall im ersten Riesentorlauf in Mont Tremblant konnte die Steirerin nicht aus der Spur bringen.

Der Triumph 24 Stunden später im zweiten Riesentorlauf ist für ÖSV-Alpinchef Christian Mitter sogar noch höher einzuschätzen als der erste Weltcupsieg in Sölden. „Mental war das irrsinnig stark“, lobt Mitter.

Julia Scheib dürfte auf den Geschmack gekommen sein und präsentiert sich – trotz des Ausfalls – gerade als stärkste Riesentorläuferin der Welt. Die Ränge 1, 2 und 1 sprechen Bände.

Wie kann Stefan Brennsteiner im Riesentorlauf mit einem Stock schneller sein als die meisten Stars? Weil der Salzburger a) einen der besten Schwünge im Weltcup beherrscht, b) nach seinem ersten Sieg im Weltcup (Copper) nur so vor Selbstvertrauen strotzt und c) in seiner turbulenten Karriere schon mit weit größeren Herausforderungen konfrontiert war als mit einer Fahrt mit einem Stock.

Das wirklich Erstaunliche: Stefan Brennsteiner verlor im ersten Riesentorlauf-Durchgang in Beaver Creek ausgerechnet in jenen Passagen, in denen er einstöckig unterwegs war, am wenigsten Zeit. Dass er nach seinem vierten Platz auch am Samstag im Riesentorlauf in Val d’Isère das Trikot des Weltcupleaders tragen darf, ist der verdiente Lohn.

Was ist mit Österreichs Skispringern los? Ein 6. und ein 8. Platz in den letzten drei Weltcupspringen – den ÖSV-Überfliegern wurden in Ruka und Wisla gehörig die Flügeln gestutzt. Dieser Absturz kommt dann doch überraschend, immerhin sind die Österreicher vor gut zwei Wochen mit einem Dreifachsieg in die Saison gestartet.

Die Flaute der erfolgsverwöhnten Österreicher verdeutlicht, wie sensibel das Skispringen ist – und nicht zuletzt die Protagonisten selbst. Es fehlt die Lockerheit „Wir wissen, dass wir besser Skispringen können“, sagt Chefcoach Andreas Widhölzl, der ein Sondertraining in Seefeld einschiebt. „Die Lockerheit ist nicht da, da verkopft man dann gern.“

Mag sein, dass es nur ein Zufall ist: Aber mit dem Team ging es bergab, seit sich Stefan Kraft in die Babypause verabschiedet hat. Das unterstreicht die Bedeutung des Routiniers als Integrationsfigur und Stabilitätsfaktor.

Wer ist Senkrechtstarterin Katharina Gruber? Die 17-jährige Kombiniererin hat mit ihrem historischen Premierensieg in Trondheim sogar ihre Vorgesetzten auf dem falschen Fuß erwischt. Selbst ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher, seines Zeichens Weltmeister und Olympiasieger in der Nordischen Kombination, hatte die Oberösterreicherin nicht auf der Sieger-Rechnung. „Das kam für alle völlig überraschend.“

Katharina Gruber hat auf der Karriereleiter mehrere Sprossen auf einmal übersprungen. Das kann es in einer so jungen Sportart wie der Nordischen Kombination der Frauen geben – vor allem mit einer Portion Unbekümmertheit. „Ich habe einfach das gemacht, was ich im Training immer mache“, sagt der Teenager.

Doppelt schade, dass die Kombiniererinnen nicht bei den Olympischen Winterspielen mitmachen dürfen.

Regiert bei der Kombination der Herren schon wieder die Langeweile? Das ist Ansichtssache. Jahrelang hatte Jarl Magnus Riiber (NOR) den Sport dominiert und einen Sieg nach dem anderen eingefahren. Nach seinem Rücktritt treten nun die Österreicher in die Fußstapfen der Kombinierer-Legende und gewannen alle bisherigen vier Saisonbewerbe.

Jagd auf Gottwald Vor allem Johannes Lamparter dürfte so schnell nicht langweilig werden: Der dreifache Saisonsieger hält mittlerweile bei 20 Erfolgen im Weltcup und ist auf dem besten Weg, den großen Felix Gottwald (23 Siege) als Österreichs Nummer 1 abzulösen.

Der einzige Wermutstropfen der ÖSV-Dominanz in der Kombination: Bei den Olympischen Winterspielen darf Österreich maximal drei Starter stellen – potenzielle Medaillenkandidaten werden zuschauen müssen.

Warum war der 6. Weltcupsieg einer der schönsten in der Karriere von Biathletin Lisa-Theresa Hauser? Weil die erfahrene Tirolerin eine lange Durststrecke voller Selbstzweifel hinter sich hat und von einigen bereits abgeschrieben wurde. Drei Jahre war Lisa-Theresa Hauser diesem Weltcupsieg hinterhergelaufen, „das ist einfach nur wunderschön“, erklärte die 31-Jährige nach dem Erfolg im Verfolgungsrennen in Östersund.

Training mit der Schweiz Lisa-Theresa Hauser darf sich nun zu jenem erlauchten Kreis der Biathletinnen zählen, die in allen Disziplinen (Einzel, Sprint, Massenstart, Verfolgung) gewonnen haben. Der mutige und kostenintensive Schritt der Tirolerin – Hauser trainiert mit dem Schweizer Team – hat sich bezahlt gemacht. Für den Heimweltcup am Wochenende in Hochfilzen war Hausers Sieg die beste Werbung.

