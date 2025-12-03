Babypause für den Rekordmann: ÖSV-Star Kraft bleibt daheim

Stefan Kraft wird auch dem Skisprung-Weltcup am Wochenende in Wisla fernbleiben. Wegen der Geburt seines ersten Kindes verzichtet der Salzburger auf die Reise nach Polen. Der 32-Jährige, der seit einer Woche den Punkterekord im Weltcup hält, hatte auch schon das Weltcupspringen in Ruka verpasst.

Damit erhält im österreichischen Team Jonas Schuster eine weitere Chance, sein Können unter Beweis zu stellen. Der Tiroler hatte Stefan Kraft bereits in Ruka ersetzt, hatte es beim Chaosspringen aber nicht in den 2. Durchgang geschafft.

Chiara Kreuzer legt eine Weltcup-Pause ein

Beim österreichischen Frauen-Skisprungteam kommt es in Wisla zu einer personellen Veränderung: Nach den schwachen Auftritten in den bisherigen Bewerben steht Chiara Kreuzer in Polen nicht am Start.