Kreuzbandriss: ÖSV-Hoffnung fällt den gesamten Winter aus
Maja Waroschitz gilt als eine der größten österreichischen Ski-Zukunftshoffnungen. Mit ihren 19 Jahren ist die Tirolerin schon hoch dekoriert: Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in Korea gewann Waroschitz gleich drei Goldmedaillen (Slalom, Kombi, Team).
Nicht von ungefähr bekam das große ÖSV-Talent bereits erste Chancen, ihr Können im Weltcup unter Beweis zu stellen. So war Maja Waroschitz auch beim Riesentorlauf in Sölden am Start, qualifizierte sich aber nicht für den 2.Durchgang.
Nun wurde die Aufwärtsentwicklung der jungen Tirolerin jäh gestoppt: Beim Europacup-Riesentorlauf in Zinal (SUI) kam Waroschitz zu Sturz und zog sich dabei eine schwere Knieverletzung zu: Kreuzbandriss, Innenbandriss, Außenmeniskusriss.
Damit ist die Saison für die 19-Jährige gelaufen.
