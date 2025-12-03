Kreuzbandriss: ÖSV-Hoffnung fällt den gesamten Winter aus

Maja Waroschitz gilt als eine der größten österreichischen Ski-Zukunftshoffnungen. Mit ihren 19 Jahren ist die Tirolerin schon hoch dekoriert: Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in Korea gewann Waroschitz gleich drei Goldmedaillen (Slalom, Kombi, Team).

Nicht von ungefähr bekam das große ÖSV-Talent bereits erste Chancen, ihr Können im Weltcup unter Beweis zu stellen. So war Maja Waroschitz auch beim Riesentorlauf in Sölden am Start , qualifizierte sich aber nicht für den 2.Durchgang.

Mara Waroschitz muss eine lange Zwangspause einlegen

Nun wurde die Aufwärtsentwicklung der jungen Tirolerin jäh gestoppt: Beim Europacup-Riesentorlauf in Zinal (SUI) kam Waroschitz zu Sturz und zog sich dabei eine schwere Knieverletzung zu: Kreuzbandriss, Innenbandriss, Außenmeniskusriss.

Damit ist die Saison für die 19-Jährige gelaufen.