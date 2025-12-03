Wintersport

Kreuzbandriss: ÖSV-Hoffnung fällt den gesamten Winter aus

Maja Waroschitz verletzte sich im Europacup schwer
Maja Waroschitz (19) gewann bei den Olympischen Winter-Jugendspielen 3 Goldmedaillen. Nun verletzte sich die Tirolerin schwer.
Von Christoph Geiler
03.12.25, 11:00
Kommentare

Maja Waroschitz gilt als eine der größten österreichischen Ski-Zukunftshoffnungen. Mit ihren 19 Jahren ist die Tirolerin schon hoch dekoriert: Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in Korea gewann Waroschitz gleich drei Goldmedaillen (Slalom, Kombi, Team).

Heimliche Siegerin von Copper Mountain: ÖSV-Talent erhält 5.000 Dollar

Nicht von ungefähr bekam das große ÖSV-Talent bereits erste Chancen, ihr Können im Weltcup unter Beweis zu stellen. So war Maja Waroschitz auch beim Riesentorlauf in Sölden am Start, qualifizierte sich aber nicht für den 2.Durchgang.

Mara Waroschitz muss eine lange Zwangspause einlegen

Mara Waroschitz muss eine lange Zwangspause einlegen

Nun wurde die Aufwärtsentwicklung der jungen Tirolerin jäh gestoppt: Beim Europacup-Riesentorlauf in Zinal (SUI) kam Waroschitz zu Sturz und zog sich dabei eine schwere Knieverletzung zu: Kreuzbandriss, Innenbandriss, Außenmeniskusriss.

Damit ist die Saison für die 19-Jährige gelaufen. 

Hier finden Sie mehr Geschichten aus der Welt des Wintersports

Mehr zum Thema

Ski Alpin
kurier.at, cg  | 

Kommentare