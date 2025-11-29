Wintersport

Heimliche Siegerin von Copper Mountain: ÖSV-Talent erhält 10.000 Dollar

Lisa Hörhager belegte im Riesentorlauf von Copper Mountain Rang 22
Lisa Hörhager fuhr im Riesentorlauf in Copper Mountain mit Startnummer 45 auf Rang 22. Dafür wurde die Tirolerin belohnt.
Von Christoph Geiler
29.11.25, 23:46
Für Lisa Hörhager hat sich der anstrengende Trip nach Copper Mountain bezahlt gemacht. Ganz unabhängig davon, wie sich die Zillertalerin am Sonntag im Slalom (18/21 Uhr, live ORF1) schlägt.

Mit Rang 22 konnte die 24-jährige Tirolerin erstmals in einem Weltcup-Riesentorlauf Punkte sammeln. Mehr noch: Lisa Hörhager verdiente in Copper Mountain das höchste Preisgeld ihrer Karriere.

Lisa Hörhager mit Cheftrainer Roland Assinger

Denn ein Sponsor hatte in Copper Mountain eine Sonderprämie ausgelobt: 10.000 US-Dollar für jene Läuferin, die es mit der höchsten Startnummer am weitesten nach vorne bringt.

Lisa Hörhager fuhr mit Nummer 45 auf den 22. Rang und gewann damit diese lukrative Wertung. Das herkömmliche Preisgeld für Platz 22 beträgt 1.222 Euro.

Mit dem 22. Rang im Riesentorlauf von Copper Mountain setzt Lisa Hörhager ihren Aufwärtstrend fort. Die Zillertalerin setzt sich in diesem Winter in den Punkterängen fest: In den ersten beiden Saison-Slaloms war Hörhager auf den Plätzen 23 und 19 gelandet.

