Wintersport

1.Saisonsieg und Führung im Nationencup: ÖSV-Herren auf Erfolgskurs

Das österreichische Herren-Team feiert den ersten Saisonsieg
Österreichs Ski-Herren haben heuer fast doppelt so viele Weltcuppunkte gesammelt wie zum gleichen Zeitraum in der Saison 2024/'25
Von Christoph Geiler
29.11.25, 16:09
Kommentare

Im letzten Winter  musste das österreichische Herren-Team bis zum Weltcupfinale in Sun Peaks ausharren, ehe endlich der erste Saisonsieg gelang (Lukas Feurstein im Super-G). 

Heuer haben die  viel gescholtenen und oft hart kritisierten Österreicher bereits im fünften Saisonrennen zugeschlagen.

Brennsteiner nach dem Premieren-Sieg: "Ich war wirklich nervös"

Und es passt in die allgemeine Aufbruchstimmung im Herren-Team, dass mit Stefan Brennsteiner ein neues Siegergesicht aufgetaucht ist. 

Der Pinzgauer musste 34 Jahre alt werden, vier Kreuzbandrisse und andere Tiefschläge – die aufgegangene Bindung bei  der Heim-WM – wegstecken, ehe der Stehaufmann nun endlich für seine Zähigkeit belohnt wurde.

„Ich habe zu spüren bekommen, wie brutal der Skisport manchmal sein kann“, sagte Brennsteiner nach seinem längst überfälligen Premierensieg im Riesentorlauf von Copper Mountain

„Aber ich habe mir trotzdem nie die Freude am Skisport nehmen lassen. Deswegen bin ich immer noch da.“

Die ÖSV-Chefs schlagen Alarm: "Dann muss man Sachen streichen"

Lob der Konkurrenz

Die heurige Weltcupsaison ist zwar erst fünf Rennen alt, doch die Erfolgsspuren, die das ÖSV-Herren-Team schon gezogen hat, sind nicht zu übersehen.  

Auch die Konkurrenz registriert eine Mannschaft, die ein ganz anderes Gesicht zeigt als noch im letzten Winter.  „Der ÖSV ist im Moment sehr stark“, sagt Henrik Kristoffersen.

Marko Pfeifer ist seit 2022 Cheftrainer der österreichischen Ski-Herren

Marko Pfeifer ist seit 2022 Cheftrainer der österreichischen Ski-Herren

Führung im Nationencup

Die nackten Zahlen verdeutlichen, dass das Herren-Team deutlich besser aus den Startlöchern gekommen ist als in der  Saison 2024/’25. 

Vor einem Jahr stand die Mannschaft von Marko Pfeifer nach den ersten fünf Rennen mit 431 Punkten da, aktuell halten die Österreicher nach fünf Bewerben bereits bei 805 Zählern und liegen im Nationencup deutlich voran.

ÖSV-Chefcoach Pfeifer: "Das zeigt, unser System hat nicht mehr gegriffen"

Zur Einordnung:  Selbst die Schweizer Dominatoren hatten vor einem Jahr weniger Punkte (701) auf dem Konto. In diesem Winter hinkt der Erzrivale trotz zweier Siege von Marco Odermatt noch hinterher und ist im Nationencup mit 471 Zählern aktuell nur die vierte Kraft.

4 Österreicher in den Top 6: Starker ÖSV-Auftritt im Super-G

Eine Momentaufnahme, die man beim ÖSV  gerne sieht.  „Dieser gute Saisonstart nimmt Druck und es macht auch jedem Spaß, wenn man sieht, dass das Skifahren da ist“, erklärt Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer.  

„Wir haben heuer wirklich sehr großen Wert auf einen gelungenen Start gelegt. Das ist uns gelungen.“

Hier finden Sie mehr Geschichten aus der Welt des Wintersports

Mehr zum Thema

Ski Alpin
kurier.at, cg  | 

Kommentare