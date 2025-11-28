Brennsteiner nach dem Premieren-Sieg: "Ich war wirklich nervös"

Wer die Karriere von Stefan Brennsteiner verfolgt hat, der weiß aus leidiger Erfahrung: Bloß nicht zu früh in Euphorie ausbrechen, nur ja nicht die Ski-Feste feiern, bevor sie gefallen sind. Nicht von ungefähr galt der 34-jährige Salzburger bislang im Weltcup als Pechvogel schlechthin.

Genau aus diesem Grund begleiteten Stefan Brennsteiner auch dermaßen viel Skepsis und Fatalismus bei seiner Siegesfahrt im Riesentorlauf von Copper Mountain. Bei einem, dem das Schicksal so übel mitgespielt hat wie ihm, musste ja jeder zwangsläufig mit dem Schlimmsten rechnen. Und sei es ein niedliches Eichhörnchen, das sich ihm in den Weg stellt.

Pannenserie „Ich war wirklich nervös“, gestand Stefan Brennsteiner nach seiner souveränen Fahrt zum ersten Weltcupsieg. Niemand hatte in diesem Moment freilich an den Fähigkeiten und dem Nervenkostüm des Routiniers gezweifelt, immerhin beherrscht dieser Stefan Brennsteiner seit Jahren einen der schnellsten Riesentorlaufschwünge im Weltcup.

Aber es kam dem Pechvogel vom Dienst auf dem Weg zum großen Coup bislang halt auch immer irgendwas dazwischen: Mal wars ein Kreuzbandriss (Winterspiele 2018), mal ein Anfängerfehler (Winterspiele 2022), bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm verlor Lokalmatador Brennsteiner nach wenigen Sekunden einen Ski. „Nicht jeder hat den Skisport so brutal erlebt, wie ich ihn erlebt habe“, sagt der Salzburger. „Aber das hat mir die Freude am Skisport nicht vermiesen können.“