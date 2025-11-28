Nach 4 Kreuzbandrissen: ÖSV-Pechvogel steht vor dem 1. Weltcupsieg

Stefan Brennsteiner ist in seiner Karriere so viel Pech widerfahren, dass man ihm den ersten Weltcupsieg einfach wünschen würde.

Vier Kreuzbandrisse hat der 34-jährige Pinzgauer bereits hinter sich, bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm verlor der Lokalmatador nach wenigen Fahrsekunden einen Ski - wie sehr kann sich der Skigott gegen einen verschwören?