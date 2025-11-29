Riesentorlauf in Copper: ÖSV-Star Julia Scheib auf Podestkurs

Julia Scheib hat den Schwung von ihrem ersten Weltcupsieg beim Saisonauftakt in Sölden nach Nordamerika mitgenommen. Auch beim zweiten Riesentorlauf in diesem Winter in Copper Mountain präsentierte sich die Steirerin stark.

Nach dem ersten Durchgang liegt Scheib mit einem Rückstand von 60 Hundertstelsekunden aussichtsreich an der dritten Stelle.