Riesentorlauf in Copper: ÖSV-Star Julia Scheib auf Podestkurs
Julia Scheib hat den Schwung von ihrem ersten Weltcupsieg beim Saisonauftakt in Sölden nach Nordamerika mitgenommen. Auch beim zweiten Riesentorlauf in diesem Winter in Copper Mountain präsentierte sich die Steirerin stark.
Nach dem ersten Durchgang liegt Scheib mit einem Rückstand von 60 Hundertstelsekunden aussichtsreich an der dritten Stelle.
"Das war solides Skifahren", sagte die 27-Jährige. Wenn das für den dritten Rang reicht, dann kann man sich von der Österreicherin für den zweiten Durchgang einiges erwarten.
In Führung liegt in Copper Mountain eine andere Sölden-Siegerin: Die Neuseeländerin Alice Robinson, die 2019 am Rettenbachferner ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, markierte die Bestzeit.
Katharina Liensberger verlor im ersten Durchgang 1,24 Sekunden auf Halbzeitleaderin Robinson und schuf sich als Achte eine gute Ausgangsposition.
Nina Astner liegt 2,04 Sekunden zurück. Stephanie Brunner büßte 2,24 Sekunden ein, Franziska Gritsch 2,33 Sekunden.
