Schweizer Ski-Star fällt nach Trainingssturz länger aus

Die Schweizer Speed-Spezialistin Corinne Suter muss nach einem Trainingssturz am Mittwoch beim Ski-Abfahrtstraining in St. Moritz wohl einen Monat pausieren.

Bei der Peking-Olympiasiegerin und Cortina-Weltmeisterin wurde ein Muskelfaserriss im linken Unterschenkel, eine Prellung des linken Kniegelenks und eine undislozierte Fraktur im rechten Rückfußbereich festgestellt. Die Verletzungen erfordern keinen operativen Eingriff, teilte der Schweizer Verband mit.