Wintersport

Schweizer Ski-Star fällt nach Trainingssturz länger aus

Corinne Suter in einem Abfahrtsrennen
Die 31-jährige Olympiasiegerin und Weltmeisterin zog sich Verletzungen im Unterschenkel und am Fuß zu.
04.12.25, 18:41
Kommentare

Die Schweizer Speed-Spezialistin Corinne Suter muss nach einem Trainingssturz am Mittwoch beim Ski-Abfahrtstraining in St. Moritz wohl einen Monat pausieren.

Kreuzbandriss: ÖSV-Hoffnung fällt den gesamten Winter aus

Bei der Peking-Olympiasiegerin und Cortina-Weltmeisterin wurde ein Muskelfaserriss im linken Unterschenkel, eine Prellung des linken Kniegelenks und eine undislozierte Fraktur im rechten Rückfußbereich festgestellt. Die Verletzungen erfordern keinen operativen Eingriff, teilte der Schweizer Verband mit.

Mehr vom Ski-Rennsport

Mehr zum Thema

Ski Alpin
Agenturen, FLOP  | 

Kommentare