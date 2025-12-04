Schweizer Ski-Star fällt nach Trainingssturz länger aus
Die 31-jährige Olympiasiegerin und Weltmeisterin zog sich Verletzungen im Unterschenkel und am Fuß zu.
Die Schweizer Speed-Spezialistin Corinne Suter muss nach einem Trainingssturz am Mittwoch beim Ski-Abfahrtstraining in St. Moritz wohl einen Monat pausieren.
Bei der Peking-Olympiasiegerin und Cortina-Weltmeisterin wurde ein Muskelfaserriss im linken Unterschenkel, eine Prellung des linken Kniegelenks und eine undislozierte Fraktur im rechten Rückfußbereich festgestellt. Die Verletzungen erfordern keinen operativen Eingriff, teilte der Schweizer Verband mit.
