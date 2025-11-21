Gelungener Saisonstart der ÖSV-Skispringer

Dem österreichischen Skisprung-Team gelang gleich beim ersten Saisonbewerb eine Punktlandung auf dem Stockerl. Im Mixed-Teamwettkampf in Lillehammer kam das Quartett Julia Mühlbacher, Lisa Eder, Stefan Kraft und Jan Hörl hinter Japan und Slowenien auf den dritten Rang.

Dieser Saisonstart darf durchaus als Auftakt nach Maß verbucht werden, denn gerade Österreichs Frauen-Skispringen wurde im Sommer arg gebeutelt: Mit Sara Marita Kramer, Jacqueline Seifriedsberger (beide Rücktritt) und Eva Pinkelnig (Kreuzbandriss) fehlen drei Erfolgsgaranten der vergangenen Winter.

Julia Mühlbacher und Lisa Eder sprangen aber in die Bresche und hatten großen Anteil an diesem dritten Platz. „Wir haben mehr erreicht, als wir erwarten konnten“, sagte Routinier Stefan Kraft. Am Samstag finden die ersten Einzelbewerbe der Saison statt.