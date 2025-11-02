Warum ÖSV-Star Lamparter nicht wie Kristoffersen enden möchte

Es hat nichts mit Unhöflichkeit geschweige denn Arroganz zu tun, dass Johannes Lamparter keinem mehr die Hand schüttelt. Der Doppelweltmeister in der Nordischen Kombination begnügt sich seit einiger Zeit mit einem schlichten Kopfnicken oder grüßt mit der Faust. So wie es eben die meisten Ausdauersportler praktizieren.

„Es steht so viel auf dem Spiel. Warum soll ich es herausfordern, dass ich krank werde“, sagt Lamparter. Ein grippaler Infekt zur falschen Zeit könnte ihn weit zurückwerfen oder im schlimmsten Fall die ganze Saison kosten. „Wenn man als Ausdauersportler eine Woche krank ist, kann es sein, dass ein Monat Training für die Fische war“, erzählt der 23-jährige Tiroler. „Ich habe dazugelernt. Mit 20 Jahren checkt man gewisse Sachen halt noch nicht so.“

Große Enttäuschung bei den Olympischen Winterspielen 2022 Johannes Lamparter kommen da zwangsläufig seine ersten Olympischen Spiele 2022 in Peking in den Sinn. Als Führender im Gesamtweltcup war er damals nach China gereist, als der norwegische Superstar Jarl Magnus Riiber mit einer Corona-Infektion ausfiel, glaubten einige, Gold läge am Silbertablett. Am Ende reiste Lamparter enttäuscht ohne Medaille und mit zwei vierten Plätzen wieder ab. „Alle haben damals gesagt, das wäre meine große Chance. Es war nicht einfach, damit umzugehen. Das soll mir kein zweites Mal passieren. Keiner will bei Olympia zwei Mal Vierter werden.“

Johannes Lamparter hat diese „große Enttäuschung“ für sich mittlerweile als lehrreiche Erfahrung verbucht. Einerseits gilt sein Fokus ganz den Winterspielen von Mailand-Cortina, andererseits hat er sich vorgenommen, dem Saisonhöhepunkt gelassener entgegenzublicken. „Auch wenn ich mit Olympia noch eine Rechnung offen habe, ich gehe viel lockerer in meine zweiten Winterspiele. In Peking habe ich mir selbst viel zu viel Druck gemacht.“