1. Sieg im Weltcup: Tochter von Rodel-Legende Prock gewinnt Saisonauftakt

Sieg im Weltcup: Tochter von Rodel-Legende Prock gewinnt Saisonauftakt
Es ist im Eiskanal nicht immer ein Vorteil, wenn man auf den Namen Prock hört.
Mit diesem Namen verbindet jeder Glanzstunden im Kunstbahnrodeln, Titel, Trophäen und Triumphe.
Mit 10 Gesamtweltcupsiegen gehört Markus Prock zu den erfolgreichsten Athleten, die dieser Sport hervorgebracht hat.
Heute fungiert die Rodellegende aus dem Stubaital als Präsident des höchst erfolgreichen österreichische Rodelverbandes. Aber den Weltcupsieg beim Saisonauftakt in Winterberg wird der 61-Jährige vor allem als Vater gefeiert haben.
Denn seine Tochter Hannah raste in Deutschland zu ihrem ersten Weltcupsieg.
Die 25-Jährige hatte bislang 7 Podestplätze zu Buche stehen. Auf der Hausbahn der deutschen Kunstbahnrodler in Winterberg spielte Hannah Prock ihre Erfahrung aus und fixierte mit einem Vorsprung von 3 Hundertstelsekunden den Sieg.
Die Tirolerin war bereits nach dem ersten Lauf in Führung gelegen.
Stark präsentierte sich im ersten Saisonrennen auch Dorothea Schwarz. Die 20-jährige Absamerin fuhr mit Rang 3 den ersten Podestplatz im Weltcup ein. Damit empfahl sich Schwarz auch für einen Start bei den Winterspielen in Cortina.
Lisa Schulte rundete als Fünfte das starke Teamergebnis ab.
