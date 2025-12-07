1. Sieg im Weltcup: Tochter von Rodel-Legende Prock gewinnt Saisonauftakt

Es ist im Eiskanal nicht immer ein Vorteil, wenn man auf den Namen Prock hört. Mit diesem Namen verbindet jeder Glanzstunden im Kunstbahnrodeln, Titel, Trophäen und Triumphe. Mit 10 Gesamtweltcupsiegen gehört Markus Prock zu den erfolgreichsten Athleten, die dieser Sport hervorgebracht hat.

Heute fungiert die Rodellegende aus dem Stubaital als Präsident des höchst erfolgreichen österreichische Rodelverbandes. Aber den Weltcupsieg beim Saisonauftakt in Winterberg wird der 61-Jährige vor allem als Vater gefeiert haben. Denn seine Tochter Hannah raste in Deutschland zu ihrem ersten Weltcupsieg.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/dpa/David Inderlied Hannah Prock zeigte beim Saisonauftakt auf

Die 25-Jährige hatte bislang 7 Podestplätze zu Buche stehen. Auf der Hausbahn der deutschen Kunstbahnrodler in Winterberg spielte Hannah Prock ihre Erfahrung aus und fixierte mit einem Vorsprung von 3 Hundertstelsekunden den Sieg. Die Tirolerin war bereits nach dem ersten Lauf in Führung gelegen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/TOMS KALNINS Dorothea Schwarz bejubelte ihren ersten Podestplatz