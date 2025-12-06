Sensationssieg mit 17: ÖSV-Kombiniererin schreibt Geschichte
Vor nicht einmal einem Jahr feierte Katharina Gruber im Alter von 16 Jahren ihr Debüt im Weltcup. Gerade einmal sieben Wettkämpfe bei den Erwachsenen hat die junge Nordische Kombiniererin in den Beinen.
Und nun schlug der Oberösterreicherin in Trondheim mit 17 Jahren die große Stunde.
Gruber gewann sensationell den Massenstart-Bewerb und schrieb damit ein Stück österreichische Sportgeschichte: Die Schülerin vom UVB Hinzenbach ist die erste Nordische Kombiniererin aus Österreich, die im Weltcup einen Sieg feiern konnte.
"Ich bin überglücklich, damit habe ich nicht gerechnet. Es ist wie ein Traum."
Gruber hatte bereits im ersten Bewerb am Freitag aufgezeigt. Völlig überraschend war die Oberösterreicherin auf Rang 4 gelandet.
Mit ihren 17 Jahren ist sie auch die jüngste Weltcupsiegerin in der Geschichte der Nordischen Kombination.
Auch bei den Herren gab es einen Premierensieger aus Österreich: Der Salzburger Thomas Rettenegger bestätigte seine starken Leistungen bei den ersten Saison-Wettkämpfen und war im Massenstart-Bewerb eine Klasse für sich.
Die österreichischen Kombinierer präsentierten sich mannschaftlich bärenstark:
Franz-Josef Rehrl wurde Dritter, Paul Walcher wurde vor Johannes Lamparter und Martin Fritz Fünfter. Florian Kolb rundete als Zehnter die Leistung ab.
