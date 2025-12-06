Wintersport

Kein 9-fach-Sieg für Norwegen: ÖSV-Star Vermeulen als Spielverderber

Mika Vermeulen zeigte beim Weltcup in Trondheim auf
Mika Vermeulen störte in Trondheim die Party der norwegischen Langläufer und vereitelte einen Neunfachsieg wie ihn die ÖSV-Stars am Patscherkofel gefeiert hatten.
Von Christoph Geiler
06.12.25, 14:25
Der legendäre Neunfachsieg der österreichischen Ski-Herren am Patscherkofel ging in die Geschichte ein. Am 21. Dezember 1998 gewann Hermann Maier den Super-G vor seinen Teamkollegen Christian Mayer, Fritz Strobl, Stephan Eberharter, Rainer Salzgeber, Hans Knauß, Patrick Wirth, Andreas Schifferer und Werner Franz.

Dieser Triumph ist bis heute unerreicht.

Wie Österreich mit einem Neunfachsieg Ski-Geschichte schrieb

Die norwegischen Langläufer waren am Samstag in Trondheim knapp daran, ebenfalls Geschichte zu schreiben. Doch ein Österreicher vereitelte im Skiathlon den Neunfachsieg der Hausherren.

Teresa Stadlober und Mika Vermeulen sind in diesem Winter Stammgäste in den Top Ten

Mika Vermeulen stemmte sich wie schon beim Weltcup-Auftakt in Ruka gegen die norwegische Übermacht. Bereits bei seinem dritten Platz in Finnland (10 km klassisch) hatte er die Phalanx der Norweger gesprengt.

"Eigentlich unfassbar"

Im Skiathlon (20 km) kämpfte der Steirer in der Loipe allein gegen das Starensemble aus dem Mutterland des Langlaufsports. Vermeulen kam schließlich hinter acht Norwegern als Neunter ins Ziel und konnte zumindest Simen Hegstad Krueger hinter sich lassen.

ÖSV-Sieger Kriechmayr: Nur Hermann Maier war im Super-G besser

"Es ist eigentlich unfassbar. In der letzten Runde schaust du dich um, und siehst eigentlich nur Norweger", sagte Vermeulen.

FIS Cross Country Skiing World Cup in Ruka

Teresa Stadlober war im Skiathlon als Einzelkämpferin unterwegs.

Stark präsentierte sich auch Teresa Stadlober im Skiathlon, jener Disziplin, in der sie 2022 in Peking Olympia-Bronze gewonnen hatte.

Die 32-Jährige überzeugte mit Rang 8.

Von Christoph Geiler 

