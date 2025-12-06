Wintersport

ÖSV-Sieger Kriechmayr: Nur Hermann Maier war im Super-G besser

Vincent Kriechmayr war im turbulenten Super-G in Beaver Creek eine Klasse für sich
Dankt Vincent Kriechmayrs Erfolg in Beaver Creek hat das ÖSV-Herrenteam jetzt schon mehr Siege eingefahren als in der ganzen Saison 2024/'25.
Von Christoph Geiler
06.12.25, 13:26
Schon vor dem Riesentorlauf in Beaver Creek, mit dem am Sonntag (18/21 Uhr, live ORF1) die Nordamerika-Tournee abgeschlossen wird, ist klar: 

Das ÖSV-Herren-Team steht bereits nach den ersten 7 Saisonrennen besser da, als am Ende des letzten Winters nach 38 Wettkämpfen.

Erster Sieg seit 656 Tagen: ÖSV-Star Kriechmayr schlägt im Super-G zu

2024/'25 nur ein Sieg

Nach dem Erfolg von Vincent Kriechmayr im Super-G in Beaver Creek halten die Österreicher bei zwei Saisonsiegen. Zum Vergleich: Im gesamten Weltcupwinter 2024/’25 hatte es nur zu einem Sieg gereicht (Lukas Feurstein im Super-G in Sun Valley)

Vincent Kriechmayr feierte in Beaver Creek seinen 19. Weltcupsieg

Nur der Herminator ist besser

Nach seinem 10. Sieg in einem Weltcup-Super-G ist Vincent Kriechmayr Österreichs Nummer 2 in dieser Disziplin. Nur Hermann Maier (34 Mal am Stockerl) kann im Super-G mehr Podestplätze vorweisen als der Oberösterreicher (24).

"Er ist einfach unsere Bank. Und er weiß auch, dass er unser Leader ist", lobt ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer.

Die ÖSV-Chefs schlagen Alarm: "Dann muss man Sachen streichen"

Unabhängig vom Ausgang des Riesentorlaufs in Beaver Creek ist dem ÖSV-Herren-Team ein nahezu perfekter Start in diesen Olympia-Winter gelungen.

ÖSV-Trio jagt Odermatt

Vincent Kriechmayr (Super-G) und Stefan Brennsteiner (Riesentorlauf) führen den Disziplinen-Weltcup an. Im Gesamtweltcup sind Kriechmayr, Raphael Haaser, der auch im zweiten Super-G dieser Saison Dritter wurde, und Marco Schwarz die ersten Verfolger von Marco Odermatt.

Und im Herren-Nationencup liegen die Österreicher bereits 370 Zähler vor dem Erzrivalen Schweiz.

