ÖSV-Sieger Kriechmayr: Nur Hermann Maier war im Super-G besser

Schon vor dem Riesentorlauf in Beaver Creek, mit dem am Sonntag (18/21 Uhr, live ORF1) die Nordamerika-Tournee abgeschlossen wird, ist klar: Das ÖSV-Herren-Team steht bereits nach den ersten 7 Saisonrennen besser da, als am Ende des letzten Winters nach 38 Wettkämpfen.

2024/'25 nur ein Sieg Nach dem Erfolg von Vincent Kriechmayr im Super-G in Beaver Creek halten die Österreicher bei zwei Saisonsiegen. Zum Vergleich: Im gesamten Weltcupwinter 2024/’25 hatte es nur zu einem Sieg gereicht (Lukas Feurstein im Super-G in Sun Valley)

Vincent Kriechmayr feierte in Beaver Creek seinen 19. Weltcupsieg

Nur der Herminator ist besser Nach seinem 10. Sieg in einem Weltcup-Super-G ist Vincent Kriechmayr Österreichs Nummer 2 in dieser Disziplin. Nur Hermann Maier (34 Mal am Stockerl) kann im Super-G mehr Podestplätze vorweisen als der Oberösterreicher (24). "Er ist einfach unsere Bank. Und er weiß auch, dass er unser Leader ist", lobt ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer.