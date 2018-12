Wie Österreich mit einem Neunfachsieg Ski-Geschichte schrieb

Es waren in den vergangenen Tagen wieder viele Anekdoten zu hören im Skiweltcup. Dass in den Zielräumen und beim Après-Ski gerne alte Geschichten aufgewärmt werden, ist nichts Neues, aber an diese einzigartige Erfolgsstory erinnern sie sich beim ÖSV ganz besonders gerne.

Am Freitag sind es genau 20 Jahre, dass die österreichischen Herren beim Super-G am Patscherkofel einen Erfolg einfuhren, der auf ewig einen Platz in den Annalen des Skisports haben wird. Hermann Maier, Christian Mayer, Fritz Strobl, Stephan Eberharter, Rainer Salzgeber, Hans Knauss, Patrick Wirth, Andreas Schifferer, Werner Franz – das sind die neun Österreicher, die am 21. Dezember 1998 die ersten neun Plätze besetzt hatten und der Konkurrenz die Show stahlen. Sieger Maier hatte damals wohl recht mit seiner Vermutung, dass „das wahrscheinlich eine einzigartige Sache bleiben wird“.