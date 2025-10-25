Scheib nach Premierensieg: "Ich habe mich wie im Film gefühlt"

Julia Scheib war die gefeierte Heldin in Sölden. Nach dem Sieg sprach die Steirerin über...

Ihre Gefühlswelt nach dem ersten Sieg

"Es ist ein unglaublich schönes Gefühl. Ich bin echt erleichtert, dass das geklappt hat. Es ist ein eigenes Gefühl. Ein verrücktes Rennen und ein perfekter Saisonstart für mich."

Die Zeit zwischen den Durchgängen

"Ich habe mich hingelegt und habe versucht zu schlafen und zur Ruhe zu kommen. Es ist mir nicht wirklich gelungen."

Den großen Vorsprung nach dem 1.Lauf

"Ich weiß, wie schnell man so einen Vorsprung verlieren kann. Es war nicht in meinem Kopf, dass ich taktiere. Im zweiten Lauf war es dann schon schwieriger."

Die ersten Momente im Ziel

"Ich habe es zuerst fast nicht glauben können. Es war wirklich so, dass ich länger auf die Anzeigetafel geschaut habe. Weil ich mich für einen kurzen Moment wie im Film gefühlt habe. Aber dann habe ich es von der ersten Sekunde an genossen. Diese Energie zu spüren, die es bei einem Heimrennen gibt. Ich liebe es, daheim zu fahren. Und hier in Sölden sowieso, das ist jetzt mein Lieblingsrennen."