Wintersport

Nach Ausfall am Samstag: ÖSV-Star Scheib greift nach dem 2.Weltcupsieg

Julia Scheib präsentierte sich in Mont Tremblant bärenstark
Julia Scheib liegt nach dem 1. Lauf des Riesentorlaufs in Mont Tremblant an 2. Stelle. Auf die Führende Robinson (NZL) fehlen nur 0,16 Sekunden.
Von Christoph Geiler
07.12.25, 16:39
Kommentare

Julia Scheib hat ihren Ausfall am Samstag im ersten Riesentorlauf von Mont Tremblant (Kanada) gut weggesteckt. 24 Stunden nach dem Missgeschick präsentierte sich die Steirerin im zweiten Rennen bärenstark und darf von ihrem zweiten Weltcupsieg träumen.

Riesentorlauf in Kanada: Keine Österreicherin in den Top Ten

Scheib musste im ersten Durchgang nur der Neuseeländerin Alice Robinson den Vortritt lassen, die schon den 1.Riesentorlauf am Samstag gewonnen hatte.

Der Rückstand ist mit 16 Hundertstelsekunden aber minimal.

Alice Robinson gewann die Riesentorläufe in Copper Mountain und in Mont Tremblant

Alice Robinson gewann die Riesentorläufe in Copper Mountain und in Mont Tremblant

"Ich bin mit Reserve gefahren", gestand Julia Scheib. Die 27-Jährige hatte in diesem Winter den ersten Riesentorlauf in Sölden für sich entschieden und war in Copper auf Rang 2 gefahren.

Keiner in den Top 10: Die ÖSV-Skispringer sind völlig von der Rolle
ÖSV-Sieger Kriechmayr: Nur Hermann Maier war im Super-G besser

Stephanie Brunner verlor 1,21 Sekunden auf Halbzeitleaderin Robinson. Katharina Liensberger liegt 1,78  Sekunden zurück. Victoria Olivier kam mit 2,33 Sekunden Rückstand ins Ziel, Viktoria Bürgler lag 2,37 hinten. 

Franziska Gritsch (+2,68) und Nina Astner (+3,43) verpassten die Qualifikation für den 2.Durchgang.

Hier finden Sie mehr Geschichten aus der Welt des Wintersports

Mehr zum Thema

Ski Alpin
kurier.at, cg  | 

Kommentare