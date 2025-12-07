Nach Ausfall am Samstag: ÖSV-Star Scheib greift nach dem 2.Weltcupsieg

Julia Scheib hat ihren Ausfall am Samstag im ersten Riesentorlauf von Mont Tremblant (Kanada) gut weggesteckt. 24 Stunden nach dem Missgeschick präsentierte sich die Steirerin im zweiten Rennen bärenstark und darf von ihrem zweiten Weltcupsieg träumen.

Scheib musste im ersten Durchgang nur der Neuseeländerin Alice Robinson den Vortritt lassen, die schon den 1.Riesentorlauf am Samstag gewonnen hatte. Der Rückstand ist mit 16 Hundertstelsekunden aber minimal.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/GEOFF ROBINS / GEOFF ROBINS Alice Robinson gewann die Riesentorläufe in Copper Mountain und in Mont Tremblant

"Ich bin mit Reserve gefahren", gestand Julia Scheib. Die 27-Jährige hatte in diesem Winter den ersten Riesentorlauf in Sölden für sich entschieden und war in Copper auf Rang 2 gefahren.