Nach 2 Podestplätzen in Serie: ÖSV-Star Scheib mit bester Zwischenzeit out

Nach dem Sieg beim Saisonauftakt in Sölden und Rang 2 in Copper Mountain verließ Julia Scheib in Mont Tremblant (Kanada) die Erfolgsspur. Im dritten Riesentorlauf in diesem Winter scheiterte die Senkrechtstarterin aus der Steiermark bereits im ersten Durchgang.

Die gefinkelte Kurssetzung und heftiger Schneefall stellten die Läuferinnen vor enorme Probleme. Kaum eine Athletin schaffte es fehlerfrei ins Ziel. Julia Scheib schlug sich bis zu ihrem Ausfall sogar noch am Besten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/Getty Images via AFP/EZRA SHAW / EZRA SHAW Julia Scheib hat am Sonntag die nächste Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen

Doch nach zwei Zwischenbestzeiten verpasste die Trägerin des Weltcup-Leader-Trikots im untersten Streckenteil ein Tor. "Es ist sich nicht mehr ausgegangen." Robinson in Führung Nach diesem Ausfall könnte Scheib ihre Führung im Riesentorlauf-Weltcup verlieren. Denn nach dem 1. Durchgang in Mont Tremblant liegt die Neuseeländerin Alice Robinson voran, die zuletzt auch schon in Copper Mountain gewonnen hatte.