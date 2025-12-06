Wintersport

Nach 2 Podestplätzen in Serie: ÖSV-Star Scheib mit bester Zwischenzeit out

Julia Scheib scheiterte im Riesentorlauf in Mont Tremblant bereits im ersten Durchgang
Julia Scheib kam im Riesentorlauf von Mont Tremblant im 1.Lauf nicht ins Ziel. In Führung liegt Alice Robinson.
Von Christoph Geiler
06.12.25, 17:21
Nach dem Sieg beim Saisonauftakt in Sölden und Rang 2 in Copper Mountain verließ Julia Scheib in Mont Tremblant (Kanada) die Erfolgsspur. 

Im dritten Riesentorlauf in diesem Winter scheiterte die Senkrechtstarterin aus der Steiermark bereits im ersten Durchgang. 

Die gefinkelte Kurssetzung und heftiger Schneefall stellten die Läuferinnen vor enorme Probleme. Kaum eine Athletin schaffte es fehlerfrei ins Ziel. 

Julia Scheib schlug sich bis zu ihrem Ausfall sogar noch am Besten.

Julia Scheib hat am Sonntag die nächste Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen

Doch nach zwei Zwischenbestzeiten verpasste die Trägerin des Weltcup-Leader-Trikots im untersten Streckenteil ein Tor. "Es ist sich nicht mehr ausgegangen."

Robinson in Führung

Nach diesem Ausfall könnte Scheib ihre Führung im Riesentorlauf-Weltcup verlieren. Denn nach dem 1. Durchgang in Mont Tremblant liegt die Neuseeländerin Alice Robinson voran, die zuletzt auch schon in Copper Mountain gewonnen hatte.

Beste Österreicherin ist nach dem ersten Durchgang Stephanie Brunner mit einem Rückstand von 1,28 Sekunden. Katharina Liensberger büßte 1,84 Sekunden auf die Halbzeit-Führende Robinson ein. Franziska Gritsch liegt knapp 2 Sekunden zurück.

