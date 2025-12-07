Keiner in den Top 10: Die ÖSV-Skispringer sind völlig von der Rolle

Als Österreichs Skispringer vor zwei Wochen in Lillehammer durch Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft mit einem Dreifachsieg in die Saison starteten, schien alles wieder seinen gewohnten Verlauf zu nehmen. Vorne die ÖSV-Überflieger und dann lange nichts.

Nach dem Auftakt nach Maß ging es mit den österreichischen Skispringern bergab. Schon der Bewerb vor einer Woche in Ruka - kein ÖSV-Springer in den Top Ten - war nicht nach Wunsch verlaufen. Beim Weltcup am Sonntag in Wisla kam es nun noch schlimmer.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/KIMMO BRANDT Jan Hörl, der Gesamtweltcupzweite des letzten Winters, hat seine Leichtigkeit verloren

Unter ferner sprangen Die erfolgsverwöhnten Österreicher waren in Polen nur in der Rubrik "unter ferner sprangen" zu finden: Am besten schlug sich noch Daniel Tschofenig, der Gesamtweltcupsieger belegte den 13. Rang. Manuel Fettner wurde 18., Jonas Schuster erreichte mit Rang 20 immerhin sein zweitbestes Weltcupergebnis.