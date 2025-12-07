Doppelsieg in Trondheim: Galaauftritt der ÖSV-Kombinierer

Vier Wettkämpfe haben die Nordischen Kombinierer in dieser Weltcup-Saison bisher absolviert. Alle vier endeten mit einem österreichischen Sieg. Das ÖSV-Kombi-Team rund um Cheftrainer Christoph Bieler dominiert in diesem Winter den Sport nach Belieben und war auch bei der 2.Weltcupstation in Trondheim nicht zu bezwingen.

Nach dem Premierenerfolg von Thomas Rettenegger am Samstag im Massenstartbewerb war am Sonntag dann wieder Johannes Lamparter an der Reihe. 3.Saisonsieg Der Tiroler hatte bereits die ersten beiden Saisonrennen in Ruka für sich entschieden und führt nach dem dritten Sieg souverän im Gesamtweltcup.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NTB via REUTERS / Geir Olsen Franz-Josef Rehrl präsentierte sich in Trondheim in starker Verfassung

Mit Rang 2 nach dem Skispringen hatte sich Lamparter eine perfekte Ausgangsposition für den 10-Kilometer-Langlauf geschaffen. In der Loipe bildete der 24-Jährige mit Franz-Josef Rehrl, dem Sieger des Sprungbewerbs, ein perfektes Duo.

Kurz vor dem Ziel erhöhte Lamparter auf einem Anstieg das Tempo und ließ seinen Fluchtgefährten stehen. Franz-Josef Rehrl wurde für seinen starken Auftritt freilich mit dem 2. Platz belohnt. Stefan Rettenegger wurde Sechster.