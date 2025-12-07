Fehlerfrei zum 6.Weltcupsieg: ÖSV-Ass Hauser siegt in Östersund
Fast drei Jahre ist es her, dass Lisa-Theresa Hauser das letzte Mal bei einem Biathlon-Weltcup als Erste ins Ziel gekommen war.
Seit dem Erfolg im Massenstart-Bewerb im Dezember 2022 in Frankreich tat sich die Weltmeisterin von 2021 schwer, an ihre früheren Leistungen anzuknüpfen.
In diesem Winter meldete sich die 31-Jährige eindrucksvoll zurück. Nach ihrem vierten Platz im Sprintbewerb von Östersund schlug Lisa-Theresa Hauser am Sonntag die große Stunde.
In der Verfolgung (10 km) rollte die Tirolerin das Feld von hinten auf und ließ alle vor ihr gestarteten Gegnerinnen hinter sich.
Schützenfest in Hochfilzen
Die Basis für ihren sechsten Weltcupsieg legte Hauser am Schießstand: 20 Schuss feuerte die Kitzbühelerin ab, alle 20 gingen ins Ziel.
Mit diesem Triumph machte Hauser auch perfekte Werbung für den Heimweltcup am kommenden Wochenende in Hochfilzen.
