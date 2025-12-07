Fehlerfrei zum 6.Weltcupsieg: ÖSV-Ass Hauser siegt in Östersund

Fast drei Jahre ist es her, dass Lisa-Theresa Hauser das letzte Mal bei einem Biathlon-Weltcup als Erste ins Ziel gekommen war. Seit dem Erfolg im Massenstart-Bewerb im Dezember 2022 in Frankreich tat sich die Weltmeisterin von 2021 schwer, an ihre früheren Leistungen anzuknüpfen.

In diesem Winter meldete sich die 31-Jährige eindrucksvoll zurück. Nach ihrem vierten Platz im Sprintbewerb von Östersund schlug Lisa-Theresa Hauser am Sonntag die große Stunde.

Lisa-Theresa Hauser wurde 2021 Weltmeisterin