Das große Köpferollen beim ÖSV: Der Skiverband erfindet sich neu

Die Vorkommnisse in Peking dürften in der höchsten ÖSV-Ebene jedenfalls für Irritationen gesorgt haben. Mag sein, dass unter einem Präsidenten Peter Schröcksnadel alles unter den weißen Teppich gekehrt worden wäre und sich alles in Wohlgefallen aufgelöst hätte.

Doch mit Roswitha Stadlober (Präsidentin) und Patrick Ortlieb (Vizepräsident) sind nun zwei Personen am Ruder, die a) in ihrer aktiven Zeit selbst Superstars waren und über das entsprechende Know-how verfügen und obendrein b) dank ihrer Kinder andere Einblicke in das System und die Arbeit im ÖSV haben.

Teresa Stadlober holte bekanntlich in Peking als erste Österreicherin eine Langlauf-Medaille, Nina Ortlieb gewann 2020 den Super-G in La Thuile.