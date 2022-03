Neo-ÖSV-Herrenchef Pfeifer: "Der größte Job, den ein Skitrainer anstreben kann"

die ersten Schritte

„Es stehen in den nächsten Wochen sicher sehr viele administrative Sachen an. Andi Puelacher hat mich schon einmal vorgewarnt, dass es jetzt bis Mitte Juni durchgeht. Es geht um Trainer-Besetzungen, Strategien, ich werde auch die Gespräche mit den Trainern im Speedbereich suchen, wo ich weniger Einblick hatte. Aber dann sehe ich mich schon bei den Trainingsgruppen dabei, wo ich mein Fachwissen am Schnee einbringen will. Ich suche weiter die Nähe zu den Athleten. Ich werde kein Cheftrainer sein, der nur dirigiert. Ich will aktiv mitwirken.“