ÖSV-Legende Ortlieb: "Einige werden die Lust am Skifahren verloren haben"

Patrick Ortlieb gewann bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville Abfahrtsgold, im ÖSV ist der 54-jährige Vorarlberger mittlerweile Finanzreferent.

KURIER: Hat man als Abfahrtsolympiasieger hierzulande einen anderen Status als ein Olympiasieger in einer anderen Disziplin?

Patrick Ortlieb: Das wäre jetzt unfair, wenn ich das selbst beurteilen und mir darauf etwas einbilden würde. Und es ist sicher auch länderspezifisch. In Österreich ist es halt so: Jeder Bub, der Skirennen fährt, hat den Abfahrtsolympiasieg auf dem Radar. Einigen wenigen geht dieser Traum auch auf. In Österreich sind’s bisher sechs, und ich war einer dieser Glücklichen.