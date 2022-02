Olympia-Boykotte sind so alt wie die Spiele selbst

Nach dem sowjetischen Einmarsch 1979 in Afghanistan haben nur 80 Länder an Olympia in Moskau teilgenommen . „Letztlich hat der Boykott politisch aber gar nichts gebracht. Die Sowjets waren für vier weitere Jahre in Afghanistan, US-Präsident Carter, der sich mit einer harten Außenpolitik profilieren wollte, wurde nicht wiedergewählt. Und 1984 gab es den Gegenboykott bei den Spielen in Los Angeles.

Protestfreier Winter?

Bleibt noch die Frage, warum es bei Olympia in der kalten Jahreszeit etwas ruhiger zuging. „Die Winterspiele haben einfach nicht dieselbe Strahlkraft wie die Sommerspiele“, sagt Wassong. Zu wenige teilnehmende Länder, zu wenige Athleten, zu wenig Interesse in vielen Weltregionen. „Außerdem fanden sie einfach nicht an politisch relevanten Orten statt.“

Das ändert sich jetzt: „In Peking überschattet erstmals ein politischer Boykott Winterspiele. Erstmals sind auch nicht die Athleten die Leidtragenden“, sagt der Sporthistoriker. 40Es sei denn, Corona erwischt sie.