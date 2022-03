Zu wenige Allrounder, zu viele Mitläufer: ÖSV vor großen Herausforderungen

Das ist freilich leichter gesagt, als getan. „Ich habe es in meiner Slalomgruppe in den letzten Jahren gesehen, wie schwierig das ist. Viele Gute scheitern an der zweiten Disziplin“, erzählt der neue Herren-Chef Marko Pfeifer.

Frauen-Riesentorlauf

Es ist erstaunlich und bedenklich zugleich, dass die Österreicherinnen in der Basisdisziplin seit Jahren keine Rolle spielen. Der letzte ÖSV-Sieg (Eva-Maria Brem) ist bereits sechs Jahre her, seither tritt das Riesentorlauf-Team auf der Stelle, manche Läuferinnen wie Stephanie Brunner rutschten von den Top 5 gar in die Bedeutungslosigkeit.