6 Goldene bei der Junioren-WM: Das ist das größte Ski-Talent des ÖSV

"Ich bin eine Allrounderin", antwortet die 21-Jährige und das hat Seltenheitswert in Zeiten wie diesen, in denen im Skisport das Spezialistentum um sich greift und kaum jemand die Zeit und Energie aufbringt, sein Augenmerk auf alle Disziplinen zu legen. Gerade das österreichische Skiteam ist reich an Sportlern, die einen Tunnelblick auf einen Bewerb haben.

Das ist einer der Gründe, weshalb ÖSV-Läufer aktuell nicht in den Kampf um die große Kristallkugel eingreifen können. Und es erklärt auch, wieso der Skiverband solch große Hoffnungen in Magdalena Egger setzt. Und nicht erst seit dieser Junioren-WM in Panorama, bei der die Alleskönnerin fünf Medaillen holte.