ÖSV-Star Hütter nach Horrorsturz: "Das hat mir Angst gemacht"

"Ich wäre gerne dabei gewesen, aber ich habe mir in den letzten Jahren nach Verletzungen öfter zu viel Stress gemacht. Ich habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt.

Nach ihrem Sturz kurz vor dem Ziel war Cornelia Hütter ausgeknockt, wie sie am Mittwoch in einer Pressekonferenz erzählte. Als sie im Versorgungszelt im Ziel wieder zu sich kam, hatte sie keine Ahnung, was passiert war. "Ich wusste nicht, wo ich bin. Ich hatte auch keine Ahnung, dass ich vorher in China bei den Winterspielen war. Das hat mir Angst gemacht. Zum Glück war nach 15 Minuten dann alles wieder gut."