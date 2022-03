Aus bei FIS & ÖOC: Peter Schröcksnadel sagt endgültig Adieu

Im vergangenen Sommer hatte Peter Schröcksnadel sein Amt als ÖSV-Präsident zurückgelegt. Doch das bedeutete nicht, dass der umtriebige Tiroler nach drei Jahrzehnten an der Spitze des Skiverbandes nicht noch weiter herumgeisterte und bei vielen Skirennen unübersehbar im Zielraum stand.

Der 80-Jährige hatte nach dem Rückzug von der Verbandsspitze noch einige bedeutende Ämter inne. So war Peter Schröcksnadel der offizielle Vertreter des ÖSV beim Ski-Weltverband FIS. Der Unternehmer hatte großen Anteil an der Wahl des Multimilliardärs und Head-Besitzers Johan Eliasch zum neuen FIS-Präsidenten und wurde dafür prompt auch als Vizepräsident in den FIS-Vorstand gewählt.