Reformfreudige Präsidentin: Wie Roswitha Stadlober den ÖSV umbaut

Der Reformprozess, der nach dem Ende der 30-jährigen Ära von Peter Schröcksnadel eingeleitet wurde, ist aber noch lange nicht zu Ende. Der ÖSV wird auch seine internen Strukturen adaptieren, dabei geht es um Themen wie Marketing, die Positionierung nach außen und Synergien zwischen den verschiedenen ÖSV-Gesellschaften. Der ÖSV müsse schlicht mit der Zeit gehen.

Langläufer wieder beim ÖSV

In diesem neuen Zeitalter werden dann auch die Langläufer wieder offizielles Mitglied der ÖSV-Familie sein. Nach dem Dopingskandal 2019 rund um die Heim-WM in Seefeld war die Sparte von Präsident Schröcksnadel aus dem Verband in einen Verein ausgegliedert worden.

Unter Roswitha Stadlober kehren die Langläufer in den Schoß des ÖSV zurück. Als Gesamt-Koordinator für den Langlaufsport ist Alois Stadlober vorgesehen, der Papa von Medaillengewinnerin Teresa und Ehemann der ÖSV-Präsidentin. Mancherorts wurde wegen dieser Konstellation bereits Kritik laut, andererseits gibt es in Österreich wohl keinen, der sich im Langlaufsport so gut auskennt wie Alois Stadlober. „Mich würde das reizen“, sagt der 59-Jährige.