Djokovic meldete sich in Australien erstmals selbst zu Wort

Novak Djokovic hat sich erstmals selbst ausführlich geäußert. Die 34 Jahre alte Nummer Eins der Tennis-Weltrangliste ging am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram auf die zunächst verweigerte Einreise in das Gastgeberland der Australian Open nur am Rande ein. Er bezog vor allem Stellung zu seinem positiven Coronatest im Dezember und den Vorwürfen, er habe sich trotzdem in der Öffentlichkeit gezeigt und damit gegen die Bestimmungen in seinem Heimatland Serbien verstoßen.