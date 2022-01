Djokovic fühlt sich als Sieger - doch gewonnen hat er noch nicht

Doch die Entscheidung, ob Novak Djokovic in der kommenden Woche tatsächlich an den Australian Open teilnehmen darf, zieht sich. Die nächsten Tage müssen Klarheit bringen. Dem 20-fachen Major-Sieger war am Mittwochabend die Einreise am Flughafen in Melbourne verweigert worden. Er konnte aus Sicht der Behörden nicht die nötigen Dokumente für eine medizinische Ausnahmegenehmigung vorlegen, auch ohne Corona-Impfung einreisen zu dürfen.