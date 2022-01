Verweigerte Einreise: Einspruch von Djokovic stattgegeben

Der vorerst entscheidende Punkt: Australische Behörden haben einen Formfehler begangen. Djokovic wurde eine Stunde zu früh in Gewahrsam genommen. Annullieren die Behörden in nächster Zeit das Visum erneut, wird die eigentliche Thematik verhandelt: Also die Impfung und ob Djokovics Angaben (neuerliche Infektion im Dezember) stimmen.

Nächste Runde vor Gericht?

Welche Folgen das für die Teilnahme des Titelverteidigers an den in einer Woche beginnenden Australian Open hat, war zunächst unklar. Denn das zuständige Ministerium wollte sich in der Cause Djokovic noch nicht geschlagen geben.

Die Regierung hatte bereits vor der Verhandlung angekündigt, sie erwäge im Falle einer Aufhebung der Einreiseverweigerung weitere Schritte, um Djokovic weiter das Visum zu verweigern. Das bestätigte der Regierungsanwalt Christopher Tran zum Ende der Verhandlung.